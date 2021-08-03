光磊7月營收創今年次高 H1獲利年增122.9％ 10:302021/08/03 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 感測元件大廠光磊（2340）公布7月營收，度過6月的盤點效應，7月營收連續第二個月年、月雙增，單月營收達5.84億元，創下今年以來次高紀錄，月增7.3％、年增19.9％，累計今年前7月營收達35.51億元，年增17.2％。 光磊同時公布第二季財報，上季度毛利率、營益率32.37％、15.86％，累計今年上半年獲利4.28億元，已經趨近去年的5.75億元，上半年獲利年增率達122.9％，每股稅後純益1.16元。 台中上半年餐飲歇業年增11％ 市府：拿出對策搶救 《國際經濟》韓7月通膨2.6％ 再登9年新高 #光磊 #月營收 #今年次高 #獲利年增 #感測元件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《汽車股》中華車H1獲利增66％ 每股賺4.65元 16:502021/08/03 財經 《生醫股》長聖上半年EPS0.88元 7月營收再創新高 16:502021/08/03 財經 二個交易日 國巨100％填息 09:202021/08/03 財經 《光電股》光磊H1獲利倍增 每股賺1.16元 10:362021/08/03 財經 陸7月PMI 創一年多來新低 04:102021/08/03 全球財經 《電機股》步旺季 科際精密Q3營收戰新高 10:192021/08/03 財經 Chromebook第2季全球出貨年增近7成 宏碁排第3 17:462021/08/03 科技 《半導體》南亞科7月營收 創34月高 15:422021/08/03 財經 《國際產業》供給吃緊 英飛凌上季營收不如預期 15:592021/08/03 財經 《科技》中嘉寬頻Q2營收再創高 用戶增幅跑最快 09:282021/08/03 財經 《電子通路》大聯大配息3.1元 看好今年全球半導體營收續增 12:352021/08/03 財經 財經熱門新聞 北京出手！嚴打車用晶片炒價、囤貨 千億MCU龍頭重摔跌停 - 財經 台積電死敵稱霸！躍升晶片營收龍頭 外媒曝英特爾輸慘內幕 - 財經 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 日報 5-6月千萬中獎發票清冊出爐 超級幸運兒只花29元就中大獎 - 財經 疫苗 第五輪等到莫德納 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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