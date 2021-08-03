感測元件大廠光磊（2340）公布7月營收，度過6月的盤點效應，7月營收連續第二個月年、月雙增，單月營收達5.84億元，創下今年以來次高紀錄，月增7.3％、年增19.9％，累計今年前7月營收達35.51億元，年增17.2％。

光磊同時公布第二季財報，上季度毛利率、營益率32.37％、15.86％，累計今年上半年獲利4.28億元，已經趨近去年的5.75億元，上半年獲利年增率達122.9％，每股稅後純益1.16元。