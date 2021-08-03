針對鳳山女涉水觸電亡，高市議員鍾易仲今（3）日在議會總質詢時，要求釐清責任歸屬，同時加速國賠程序。（柯宗緯攝）

高雄鳳山區1名高姓女子上月行經一處積水處，卻遭觸電倒地，經送醫搶救多日仍不治。高市議員鍾易仲今（3）日在議會總質詢時，要求釐清責任歸屬，同時加速國賠程序。對此，市長陳其邁表示，對此事非常痛心，不會迴避行政管理責任及廠商責任，至於國賠也會全力協助家屬。

鍾易仲指出，7月19日下雨下出三大問題，暴雨侵襲、鳳山淹水、電燈漏電，兩年前水利局有工程開挖道路，把地下纜線挖壞了，導致路燈不亮，養工處沒修復，反而以架空方式供電，沒有把廢棄電纜抽離，這場豪大雨導致淹水，電纜進入水後導電發生意外憾事。

鍾易仲認為，不論是承包商或市府監工都出現問題，而原本道挖中心成立是希望減少亂象意外，結果卻沒有監管工程品質，呼籲養工處全面做路燈體檢，工務局也須釐清責任歸屬，並要求市府加速協助國賠流程，不要讓家屬奔波。

高市工務局長蘇志勳答詢時指出，當時路燈故障，緊急搶修時，依合約有要求包商將原來地下纜線廢掉，後來卻沒有做到。對於發生意外憾事深表遺憾，昨天他也到過靈堂致歉，向家屬表達高市府會負起行政責任，並追究包商施工不當。

市長陳其邁直說，對這件事情非常痛心，不會迴避行政管理的責任及廠商責任，昨天工務局長蘇志勳也跟家屬協商，全力協助家屬申請國賠，並希望在協商程序就能完成。