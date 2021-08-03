東京奧運已進行到第11天，大部份賽事也落幕了，而在羽球部份這次受到世界大量關注，尤其是我國好手李洋/王齊麟拿下男雙金牌，還有球后戴資穎奪下銀牌，讓這次中華隊在羽球項目大獲成功，可惜男單周天成提早遇到球王諶龍，無緣再拿一面獎牌。

而擊退周天成的大陸球王諶龍也不負眾望殺進男單金牌戰，他這次的對手是丹麥前球王安賽龍(Viktor Axelsen)，兩人進行「雙龍對決」，沒想到最後安賽龍以直落2解決諶龍，拿下金牌，也讓諶龍的金牌衛冕夢破滅，這也讓大陸在奧運羽球的一項紀錄被打破。

諶龍這次無緣衛冕金牌，讓大陸「衛冕神話」破滅，大陸羽球自00年後都至少在奧運有一項能完成衛冕，他們在96年女雙奪羽球首金，00年衛冕成功、00和04年混雙連霸、04和08年女單衛冕、08和12年則由林丹締造、12和16年完成男雙衛冕，但此紀錄在這次諶龍落敗後中斷。

所以安賽龍可說是斬斷大陸高懸20年的衛冕紀錄，也證明歐洲球員在羽球場上仍有一席之地，不再讓大陸繼續稱霸，而安賽龍興奮之餘不忘展現運動家精神，他賽後對諶龍表示尊敬，與諶龍交換球衣，他說：「這是羽球員生涯最大成就，對我意義非凡。」

安賽龍今年27歲，身高194公分，目前世界排名第2，在2017年曾經衝到第1當選球王，生涯拿過無數獎項，包括歐洲羽球錦標賽金牌、世界羽球錦標賽金牌，在里約奧運以0：2敗給諶龍。但於銅牌戰拿下林丹，獲得銅牌，這次東京奧運以2：0(21：15、21：12)對諶龍復仇成功。