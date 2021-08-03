30歲吳亦凡上月被大陸網紅都美竹指控私生活不檢點，涉嫌誘姦未成年少女，大陸警方介入調查後發現他涉嫌性賄賂、迷姦及吸毒等罪狀，目前遭拘留，相關作品及微博帳號也全數消失，想不到4年前激似Angelababy的大陸已故女星任嬌全裸墜樓案再被重提，嫌疑人至今仍安然無恙，讓陸網友爆氣，希望能重審此案。

吳亦凡被警方帶走兩天後，任嬌2017年全裸墜樓亡的事件突然衝上微博熱搜，她生前最後見到的楊旭文，名字跟著冒出來。回顧當時命案內容，任嬌逝世時全身一絲不掛倒臥在某飯店旁的草叢，工作人員雖說她因憂鬱症想不開導致的，但此說法遭到外界質疑，第一點她生前最後見到的演員男友楊旭文沒公開說明，遭指是否刻意壓新聞；第二點陸網友「緋村薰薰」指任嬌案發現場血跡非常少，不像一般墜樓的大量噴濺，疑斷氣多時、血液凝固才遭拋屍；第三點網流傳任嬌呈倒臥姿勢，除了右腳微彎，其餘皆沒有變形，推判是身體僵硬才被往外丟。

任嬌4年前全裸倒臥在草叢身亡，生前最後見到的男友楊旭文成為嫌疑人。（圖／微博@楊旭文、任嬌）

但與死者關係緊密的楊旭文當年僅發文撇清，並與女方家屬私下和解，在演藝圈繼續生存，如今隨著吳亦凡涉強姦案再度被重提，大陸網友氣憤的表示：「終於又上熱搜了，希望能一起徹查」、「當時這個事微博鬧得挺大的，可惜敵不過資本的力量，沒多久熱搜就被降了，後來這男的還繼續活躍在大屏幕上」。

網友希望警方能重新調查任嬌裸屍案。（圖／微博）

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