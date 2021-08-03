喧騰一時的「松山之亂」，到派出所鬧事的10名黑衣人中僅1人被起訴，檢警進一步追查發現，四海幫幹部徐天力涉嫌經營賭博網站並暴力討債，其中有幾名黑衣人替他做事。台北地檢署日前約談徐天力、徐靖、曹喆到案，訊後諭令交保，2日再拘提徐權到案，同日依妨害自由等罪諭令10萬元交保。

檢警調查，47歲徐天力舟人今年初承租台北市忠孝東路五段某辦公室，架設網站提供天九、百家樂等賭博遊戲，1名被害人因積欠200萬元賭債，徐靖、曹喆去年9月間前往被害人公司討債，涉嫌潑機、丟雞蛋，並使用大聲公重複撥放「欠債還錢」、「出來面對」，甚至扣走被害人車。

刑事局掌握徐天力的賭博公司位置後，上月前往搜索，帶回徐天力等4人，並在徐靖、曹喆住處拘提到2人，但6人均否認犯行。檢察官複訊後，命徐天力100萬元交保，徐靖30萬元交保，曹喆10萬元交保，另有1人2萬元交保，其餘2人請回。

檢警2日再將徐權拘提到案，據悉，徐權承認有幫忙討債，但否認使用暴力。檢察官複訊後，諭令他10萬元交保。