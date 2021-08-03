美股量縮四大指數昨日漲跌互見，今早日、韓股市各唱各的調。台股今日多頭未能延續昨日攻勢，開低14.16點、為17489.12點，中小型個股表現較為強勢，大型電子權值股台積電(2330)、大立光(3008)攜手開高，晨盤電子股成交占比在52%，航海王中的貨櫃三雄今早也呈現小彈的局面，指數卡在季線支撐、月線有壓，呈現區間震盪格局。另外，外資昨日在上櫃市場買超73億元，今早上櫃指數衝上5個交易日的新高。

分析師指出，近期大盤資金輪動快速，隨電子第三季旺季來臨，電子交易比重已回升至4成接近5成水位，儘管近期可能仍受到Delta變種病毒干擾部分供應鏈，但觀察終端需求仍呈現穩定復甦，短期震盪若融資可隨之大幅下降的話，籌碼穩定後，中長線對台股大盤走勢仍正向看待。

盤面上，台積電開高後，多頭力守在平盤上方；茂矽(2342)站回所有均線，股價強漲5%以上；7月營收雙成長個股表現強勢，第一銅(2009)漲幅在7%以上、威鋒電子(6756)漲幅逼近6%；祥碩(5269)第3季營運進入旺季，下半年營收及獲利將優於上半年，漲停板開開關關；貨櫃三雄晨盤雖然呈現小彈，隨著賣壓出籠，長榮(2603)、萬海(2615)壓低整理，陽明(2609)多頭則是力守平盤上方。

中信小資高價30 ETF 經理人張逸敏指出，台股受國際政治情勢影響，大盤指數一度跌穿季線。但股市仍有三項利多，其一是儘管聯準會暗示縮減量化寬鬆時程可能在今年稍後展開，但基本上仍維持鴿派言論，市場上資金仍十分寬裕；其次，全台疫情降級，政府計畫再度推出振興券推動內需消費復甦，有利提振股市信心；第三，外資於台指期的淨空單部位已連續兩天都減少約3000口，目前淨空單口數已縮減至三萬口以內，顯示季線仍是重要支撐。