路透社報導，美國消息人士透露中國政府於5月悄悄發布新的採購指引，對包括X光機和磁振造影設備等數百項產品設下最高達100%的本地自製含量（local content）規定，形同給外國供應商豎立新的貿易壁壘。

一名匿名者表示，這份中國財政部與工業和信息化部於5月14日發布的「551號文件」標題為「政府採購進口產品審計指南」。這名美國前官員表示，中國在加入世界貿易組織時同意不發布此類內部文件，且該文件亦違反2020年1月與美國達成之首階段貿易協議的精神，「他們需要減少障礙，而非創造新的障礙」。

這份文件對315個產品項目設定了25%～100%的自製率要求，並且已發送給中國的醫院、企業和其他國營的採購方。這些產品包括醫療設備、地面雷達設備、檢測機械、光學儀器、畜牧業儀器、地震測量儀器，以及海洋、地質和地球科學儀器等。北京當局尚未公開發布這份文件。

中國財政部，以及中國工業和信息化部未回應媒體置評請求。

部分美國國會議員和產業高層越來越擔心北京在貿易議題上的透明度。美國貿易專家表示，中國的自製含量規定與美國的「購買美國貨」計畫料將提高自製門檻有所不同，因為中國並未公開發布相關規定，且由於中國的國有企業包括醫院等諸多實體，因此這項新規將影響更大量的醫療設備和其他產品。

以2020年為例，中國從美國進口約1240億美元商品，其中大部分是由掌控教育、衛生、交通、農業和能源部門的大型國有和政府相關企業所採購。

而根據惠譽解決方案公司（Fitch Solutions）提供的數據，2018年由嬌生、奇異和雅培等公司所製造的美國醫療器材出口總額為475億美元，其中對中國的出口額為45億美元。在2018年和2019年的美中貿易戰期間，中國此類產品進口額下滑，但在簽署了首階貿易協議後再度增長。