因美元持穩，削弱黃金吸引力，令買盤縮手促使金價走軟，但因新冠肺炎確診數增加，支撐黃金避險需求，且等待美國官方公布非農就業數據而限制跌幅；截至台北時間8月3日上午10點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌7.2美元，報每盎司1815美元。

9月白銀下跌0.175美元，報每盎司25.4美元。

10月白金下跌6.8美元，報每盎司1049.5美元。

9月鈀金下跌5.1美元，報每盎司2679美元。(商品行情網)