《商情》黃金亞洲電子盤走軟 10:362021/08/03 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元持穩，削弱黃金吸引力，令買盤縮手促使金價走軟，但因新冠肺炎確診數增加，支撐黃金避險需求，且等待美國官方公布非農就業數據而限制跌幅；截至台北時間8月3日上午10點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌7.2美元，報每盎司1815美元。 9月白銀下跌0.175美元，報每盎司25.4美元。 10月白金下跌6.8美元，報每盎司1049.5美元。 9月鈀金下跌5.1美元，報每盎司2679美元。(商品行情網) 《商情》買盤回補 紐約棉花反彈上漲 工商社論》八月，中美衝撞的風險與機會 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走軟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》南電決配息3.4元 新產能添成長動能 10:532021/08/03 財經 《韓股》多空交戰 KOSPI平盤震盪 10:532021/08/03 財經 台積電開盤漲4元穩盤 台股平盤附近震盪 09:102021/08/03 財經 《匯市》8月美元升勢暫止？ 匯銀：觀察3面向 10:022021/08/03 財經 《盤中解析》台股跳曼波 月季線搖擺 10:362021/08/03 財經 1分鐘讀財經》4大利多大暴衝 鋼鐵股賣太早會後悔 08:252021/08/03 財經 攜手聯合再生、友達 一銀力推永續發展連結貸款 04:102021/08/03 金融．稅務 《電子零件》禾伸堂H1每股盈餘7.13元 Q3關注供料情況 08:542021/08/03 財經 《其他電子》朋億第2季每股盈餘4.43元 改寫7季來新高 08:372021/08/03 財經 四利多強心 鋼鐵IN起來 04:102021/08/03 財經要聞 《台北股市》盤中焦點股：第一銅、禾伸堂、亞翔、益得、華電、祥碩 10:192021/08/03 財經 財經熱門新聞 疫苗 第五輪等到莫德納 - 日報 超猛抽籤股今最後1天申購 抽中有機會10萬爽入袋 - 財經 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 財經要聞 - 工商時報 勞保基金不改革再六年破產 民眾應儘速自救 - 財經 - 工商 台積電死敵稱霸！躍升晶片營收龍頭 外媒曝英特爾輸慘內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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