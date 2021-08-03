獸醫彭明發以針劑幫黑腹綿羊治療。（新北市動保處提供）

新北市烏來區一對宋姓夫婦，因家中飼養的巴貝多黑腹綿羊，下痢導致食慾不振，到鄰近多間動物醫院治療都無效果，最後決定上網搜尋得知，新北市動保處獸醫師彭明發具草食動物醫療專長，向動保處求援，並在彭協助治療下痊癒。

宋姓夫婦表示，家中寵物羊「棒棒」已持續下痢一陣子，帶至坊間多間動物醫院治療都沒有效果，眼看「棒棒」日益消瘦，心中甚是著急，在搜尋網路時得知彭明發有治療經濟動物經驗而求助。

彭明發表示，新北市有262間動物醫院，主要醫療仍是以小動物為主，經濟動物獸醫師較為缺乏，飼主最初僅提供相片，並無其他病歷可參考，僅憑藉羊隻病狀照片猶如隔空抓藥，亂吃藥只會讓動物徒增抗藥性，並無法有效達成治療。

飼主夫婦因此將寵物羊從烏來帶至淡水動物之家進行診治，經檢視診察後為寄生蟲引起併發細菌性下痢，彭明發以針劑進行治療，並調配治療藥物，目前身體已痊癒恢復健康。