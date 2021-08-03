金融業贊助東奧中華隊選手概況。（製圖／陳友齡）

東京奧運截至2日為止，中華隊已拿下2金4銀4銅，改寫史上最佳紀錄，而在我選手繳出亮眼成績單的背後，不乏許多金融業的支持，包括合作金庫、第一銀行、華南銀行、土地銀行、富邦金及國泰金等都是長期贊助單位，在選手奪牌之路上助一臂之力。

此次東奧代表團中，羽球戴資穎、周天成、王子維，桌球林昀儒、莊智淵、陳建安及鄭怡靜等都是隸屬合作金庫的選手，選手們與「行員」享有一樣的職等，只是工作內容並非提供金融服務，而是練球與比賽，可獲得薪水、營養金等，未來退休後可轉成教練也可選擇轉成職員，為選手運動生涯提供保障。

與合庫模式相同的還有土地銀行旗下羽球選手王齊麟、李洋，「麟洋配」在東奧奪下男子雙打金牌，是史上第一面羽球項目的金牌，麟洋配的教練陳宏麟也是隸屬於土銀的教練。

同為官股銀的第一銀行長期支持舉重運動，包括奪下女子組64公斤量級銅牌的陳玟卉、謝昀庭及高展宏等人都是贊助對象，在陳玟卉奪牌後，第一銀宣布將加碼頒給陳玟卉25萬元獎金。

華南金則是「鞍馬王子」李智凱的最大後盾，李智凱替台灣奪下史上第一面體操獎牌後，華南金控決定頒發給李智凱100萬元及教練林育信10萬元，並期許李智凱挑戰2024年巴黎奧運，替台灣再創佳績。

民營金融業方面，富邦贊助舉重金牌郭婞淳、高爾夫銅牌潘政琮等人，集團旗下台灣大哥大也贊助柔道楊勇緯、網球詹詠然、詹皓晴姊妹、高爾夫徐薇淩及李旻等人，國泰金則以贊助女子桌球選手鄭先知與陳思羽為主，兩人與鄭怡靜出戰桌球女團賽事，打進八強，為我桌球女團史上最佳成績。

此外，空手道好手文姿云也獲得信用卡機構VISA贊助，文姿云曾在2015年、2017年以及2018年三度奪得亞洲空手道錦標賽金牌，更在2014年和2018年獲得亞運55公斤級金牌，是東奧中華隊熱門奪牌選手。