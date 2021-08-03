高端疫苗EUA會議記錄昨曝光，對此，藍委李德維表示，國民黨日前結合了四個執政縣市提出採購500萬劑BNT疫苗申請，遭衛福部長陳時中阻擾，稱疫苗夠了，結果現在會議紀錄暴露台灣疫苗不夠，有緊急公衛需求，但為什麼民進黨政府不盡量採購進口疫苗，還擋著別人買？說到底就是謀財害命。

衛福部食藥署昨日（2日）公布高端疫苗EUA審查會議紀錄，其中，疾病管制署表示，疫苗採購分三種不同方式，分別向國際組織（COVAX）、國外廠商、及國內廠商購買，預計採購總劑量為 2981 萬劑。目前世界疫苗供應非常吃緊，即使預採購疫苗，供應量往往不足或交貨落後。我國目前含友邦贈送疫苗，總到貨量僅 890.26 萬劑，我國疫苗供應仍是需要，且我國確有緊急公衛需求。

對於疾管署的說法，李德維今（3日）在臉書發文表示，7月14日，國民黨結合了四個執政縣市提出申請，要採購500萬劑BNT疫苗，結果被陳時中阻撓，說疫苗採購量已經足夠，結果，據昨天公布的高端疫苗緊急授權審查會議記錄，7月18日，疾管署代表關起門來，對著所有專家委員說，「我們疫苗不夠，採購量2981萬劑，但實際到貨不到900萬劑，情況危急，所以高端的緊急授權有其必要」！

李德維譏諷，「7月14日，你說疫苗夠了，7月18日，說疫苗不夠；國民黨要買疫苗，你說疫苗夠了，逼專家委員們放水，說疫苗不夠；買BNT疫苗，你說疫苗夠了，護航高端，說疫苗不夠」！

李德維最後指出，事實當然是不夠，但為什麼民進黨政府不盡量採購進口疫苗，欺騙百姓說夠了，還擋著別人買？進口疫苗供應進入「空窗期」，高端疫苗就端上檯面來，有這麼剛好？如此精心設計，說到底就是謀財害命！