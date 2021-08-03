東京奧運男籃8強賽3日開打，首先上陣的獨行俠明星後衛東契奇領軍的斯洛維尼亞，靠著東契奇20分、11助攻與8籃板的全能表現，斯洛維尼亞94比70輕取德國，隊史首次打進奧運就闖4強(還從資格賽晉級)，接下來準決賽對手將是下午4點20分法國與義大利之戰的勝隊。

斯洛維尼亞首節就打出13比2猛攻，轉眼取得兩位數以上領先，不過德國馬上追近，打完上半場，僅以37比44落後，光在上半場，祖蘭卓拉吉奇就有5投5中，含三分球投2中2，獨拿12分的神準演出，反而是東契奇只有6分進帳。

來到下半場，東契奇第3節總算找回應有手感，單節進帳9分，幫助斯洛維尼亞擴大領先到14分，可是德國仍然緊咬不放，不過打到最後4分16秒，東契奇上籃取分，幫助斯洛維尼亞擴大領先到21分之多，東契奇也提前被換下休息了。

除了東契奇全能發揮，祖蘭卓拉吉奇也替斯洛維尼亞貢獻全場最高27分，外加6籃板、4助攻、3抄截，托貝13分、11籃板；德國以替補球員毛托洛11分最高，吉菲10分，面對斯洛維尼亞高達5成42的投籃命中率，德國不慘敗都難。