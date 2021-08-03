位於廣東沿海的低壓，在今早增強為熱帶性低氣壓TD11，目前以每小時5公里速度，向東進行，中央氣象局路徑潛勢預報顯示，熱帶性低氣壓未來會穿越台灣海峽，沿著福建沿海接近陸地前進，今明兩天是低壓發展時機，最快今晚生成為颱風「盧碧」，並在周四至六影響台灣，澎湖、金門會是風雨最前線，本島雨勢則會斷斷續續下一整天，有大雨或短沿時強降雨。

氣象局表示，熱帶性低氣壓將往東再轉東北，朝福建沿海、台灣海峽前進，海上條件有利於發展，今明兩天有機會增強為輕度颱風，預計周四至周六影響台灣，本島雨勢斷斷續續下一整天，有大雨或短沿時強降雨，澎湖、金門、馬祖要特別注意，中南部雨勢最強。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文指出，南海的熱帶性低氣壓，在美軍首報預測路徑顯示，預計穿越台灣海峽，未來成颱機率不小，密切注意。大方向是往海峽過來，但偏向大陸還是偏台灣，還有變數，由於它的結構南強北弱，如果熱帶性低氣壓走海峽北上，要注意南側較強的部份，會不會貼到台灣這邊，有待後續預報追蹤。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，無論如何這個熱帶低壓北上，澎湖、金門會是風雨最前線，另外，它也會再加強台灣上空西南風，周四以後，中南部雨勢會再轉多，完全放晴起碼要等下星期。

對此，網友紛紛留言：「嗚，這個路徑有點可怕」、「好久沒這路徑的颱風了」、「這路徑漂亮唷，護國神山變成四驅車軌道」、「不怕，颱風看到台灣會閃開」。