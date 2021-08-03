【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著防疫警戒從三級降至二級，為解民眾煩悶心情，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處在防疫前提下，特安排生態及星空遊程，在盛夏之夜體驗浪漫暑假。

▲綠島過山古道尋寶趣。 圖：交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處╱提供

綠島因光害較少，夜間星空點點，適逢7/30、8/13晚上有機會看到寶瓶座δ南流星雨、摩羯座α流星雨或英仙座流星雨，東管處辦理「浪漫流星雨」活動，邀請大家來綠島牛頭山追星，來做今年最浪漫的事。

提起綠島，都會聯想到綠島小夜曲、朝日溫泉、潛水⋯，殊不知綠島山林擁有很豐富的動植物生態景觀森林步道，可一窺綠島森林步道奧妙。東管處將自即日起至10月底辦理「綠島過山古道尋寶趣」活動，到訪民眾可透過導覽解說，了解綠島先人生活的經驗與人文歷史。

▲邀您一起來綠島當護蟹俠客。 圖：交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處╱提供

綠島地區每年6月至10月是奧氏後相手蟹的繁殖季節，亦是綠島旅遊旺季，這些陸蟹平時棲息於陸地海岸林中，但在繁殖期間母蟹需趕往海邊完成產卵的使命。

東管處呼籲來訪綠島遊客及在地民眾島上行車減速慢行，讓路給活的螃蟹媽媽，以避免路殺事件發生，同時也訂於8月7日及9月7日辦理「蟹蟹您的愛～護蟹俠客行」活動，邀您來當護蟹俠客，用您的手掌心護送陸蟹媽媽安全過馬路，將您的愛心留在綠島。

「綠島過山古道尋寶趣」即日起至10月底開始接受預約。

「蟹蟹您的愛～護蟹俠客行」110年8月7日、9月4日18:00-19:00。

「浪漫流星雨」110年7月30日、8月13日晚間19:30於綠島遊客中心集合。有關最新活動訊息，請洽東管處官網

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