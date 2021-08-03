【偏頭痛患者的問題會被放大】

科學家們採用了一項非常規的實驗，他們想比較偏頭痛患者和正常人的大腦中的差異，研究團隊讓受測者們坐在虛擬的雲霄飛車上。事實證明，那些患有偏頭痛的人在坐雲霄飛車時，更容易有暈車和頭暈的現象，而他們的大腦也顯示出與此相關的神經活動差異，偏頭痛長期以來一直與頭暈症和其他大腦症狀聯繫在一起，而我們的感覺告訴我們的訊息也會和真正的感覺發生衝突，這項虛擬雲霄飛車的研究方法對大腦進行詳細的功能性磁振造影掃描。

德國漢堡大學的神經學家阿恩·梅（Arne May）說：「偏頭痛患者經常抱怨自己頭暈、出現平衡問題以及在偏頭痛期間對自己身體的位置產生誤解。」「通過模擬虛擬雲霄飛車，我們的研究發現，偏頭痛患者的這些問題不僅會被放大，而且與大腦不同區域的變化有關。」

【招募了20名有偏頭痛病史的參與者】

「通過識別和確定這些變化，我們的研究可以更完善地瞭解偏頭痛，進而開發出更好的治療方法。」該團隊招募了20名有偏頭痛病史（平均每個月發作4次）的頭痛診所患者，以及20名沒有任何偏頭痛問題的患者，而在進行大腦掃描的同時，研究人員向受測者展示了乘坐雲霄飛車第一人稱視角的影片，該影片伴隨的音樂使體驗更加身臨其境，而隨後研究人員紛紛詢問了他們的感受，這些經歷沒有導致任何偏頭痛發作，但65%的偏頭痛患者像研究員報告有出現暈眩症，而對照組的比例為30%，且偏頭痛患者的噁心感持續時間更長也非常強烈。

【橋腦區域的活動量增加】

通過功能性磁振造影掃描，研究人員觀察到有偏頭痛病史的人大腦中五個區域的活動量會增加，其中包括參與視覺處理大腦的部分。研究人員說：「我們在偏頭痛患者的大腦中發現的另一個明顯的神經細胞活動區域，也就是橋腦的部分，該區域主要用於調節運動和身體活動。」「橋腦活動增加可能與大腦中視覺、聽覺和感官訊息的異常傳遞有關。」

由於世界上約15%的人口——超過10億人——被認為患有偏頭痛，因此醫學界希望能盡力去瞭解更多關於偏頭痛發作的原因，並最終找到治療方法，可能會改善很多人在生活所發生的不便。

圖片來源：(Anne Nygård/Unsplash）

資料來源：DAVID NIELD(27 JULY2021).Virtual Roller Coaster Ride Reveals Key Brain Differences in People With Migraine. Sciencealert