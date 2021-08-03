警方到場後拿出手電筒一照，馬上發現與置物籃融為一體的手機。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中1名25歲張姓女子日前凌晨1時許騎乘U-BIKE返家後遍尋不著手機，返回停車處找了10分鐘仍一無所獲，因手機內有珍貴的回憶及重要資料，她懷著一線希望報警協尋。沒想到警方到場後拿出手電筒一照，馬上發現與置物籃融為一體的手機，讓張女又驚又喜，對於自己的迷糊更是感到不好意思。

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員吳育鑫、楊承豪日前半夜1時多巡邏時，獲報前往東區台中路處理民眾手機遺失案，25歲的張姓女子向警方表示，自己平時都是搭乘公車代步，當天至北屯區訪友較晚返家，因已無公車可搭，便騎乘U-BIKE花了半個小時返回住家，好不容易回到家中，卻發現手機不見了！

她依稀記得自己將手機放在腳踏車的前方置物籃，趕緊回到停車處花了10分鐘找遍整排U-BIKE，卻怎樣都找不著，因手機裡頭有重要資料跟珍貴的回憶，她抱著最後一絲希望，跑回家打電話報警求助。

員警了解經過後，帶著張女一同返回停車處，發現該U-BIKE站點除了路燈無其他光源，研判張女可能因而與自己的手機擦身而過，便打開手電筒試著再找一次。沒想到員警才剛拿起手電筒往張女騎乘的U-BIKE置物籃一照，馬上發現一支手機緊貼著置物籃，好端端地放在該處，被嚇出一身冷汗的張女又驚又喜，對自己的迷糊感到不好意思，不斷感謝警方的協助。

警方提醒民眾，出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落處，離開各類交通工具前也請再次檢查有無遺留個人物品，並避免將貴重物品放置車內，減少遺失風險。