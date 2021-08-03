截至8月2日，東京奧運會第十比賽日，中國隊可謂收穫頗多，女子87公斤級舉重決賽、男子吊環決賽、男子25公尺步槍三種姿勢決賽、場地自行車女子團隊競速決賽和女子87公斤級以上舉重決賽，5個項目中收穫5枚金牌。目前中國隊以29枚金牌17枚銀牌16枚銅牌的成績，繼續領跑東京奧運會金牌榜以及獎牌榜。

獎牌榜排名第二是的是美國，2日拿到兩枚金牌，目前以22金25銀17銅的成績，繼續位居獎牌榜的第二位，目前中國領先美國7枚金牌之多！

東道主日本已經連續3天沒有金牌入帳，很大一部分原因就是擅長的柔道等項目已經比得差不多了，想要和前幾天一樣瘋狂得金，變得困難。目前日本以17金6銀10銅的成績位列獎牌榜的第三位，身後的澳洲已經拿到了14枚金牌，大有反超日本之勢。

在8月2日下午，中國隊金牌好消息不斷。中國女子舉重隊在2日下午，率先拔得頭籌，汪周雨在87公斤級的決賽中為中國軍團輕鬆斬獲第25金。

男子吊環決賽中，中國的兩位選手劉洋、尤浩分別以15.500和15.300分的成績，包攬了金、銀牌。

中國觀眾還沒有從劉洋奪冠的喜悅中完全走出來，另一塊場地，在東京奧運會射擊男子50公尺步槍三姿決賽中，中國小將張常鴻又以466.0環的總成績打破世界紀錄，為中國軍團斬獲本屆奧運會的第27枚金牌。

緊接著，在東京奧運會場地自行車女子團體爭先賽金牌決賽中，鮑珊菊和鍾天使代表的中國隊以31秒895的成績成功擊敗德國隊，為中國奧運軍團斬獲第28枚金牌。

從汪周雨摘得舉重87公斤級金牌，到鮑珊菊和鐘天使問鼎場地自行車女子團體冠軍，中國隊在短短40分鐘摘得4塊金牌。