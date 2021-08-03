上海市疫情防控新聞發布會3日通報，上海2日0-24時，上海完成全程疫苗接種人數已達1876.63萬人（3811.16萬劑次）。新增一例本土新冠肺炎病例，為在浦東機場貨運區負責外航貨機機組封閉式運送工作的53歲男性駕駛員；機場已連夜展開大規模核酸核測。大陸防疫專家、上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏表示，上海此一新增病例打過疫苗，目前所有密接者沒有一例陽性。

《北京日報》用戶端報導，上海第100場疫情防控新聞發布會上，張文宏介紹，作為機場員工，新增病例接種過疫苗。目前上海這例本土病例的所有密接者沒有一例陽性。如果充分接種疫苗，病毒傳播速度將大幅度減緩。上海機場接種率達到100％，有充足的信心，讓傳播速度減緩。

出席疫情防控工作記者有市衛生健康委主任鄔驚雷、浦東新區副區長李國華、市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏、上海機場集團副總裁周俊龍。

李國華表示，8月2日，浦東新區中醫醫院報告一例按要求進行新冠病毒核酸檢測發現的樣本陽性。以負壓救護車將檢測陽性人員轉運至浦東新區人民醫院隔離病房。經市、區疾控中心覆核，其核酸檢測結果為陽性。結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，經專家組會診診斷為新冠肺炎確診病例，即轉運至上海市公共衛生臨床中心隔離治療。

市疫情防控應急處置機制立即啟動，市、區相關部門及時開展工作，組成聯合流調專家隊伍，全面開展流行病學調查、相關人員排查追蹤、採樣檢測和隔離管控，落實相關場所及環境終末消毒等防疫措施。

經查，病例為浦東機場貨運區一名外航貨機服務人員，男性，53歲，其職業為駕駛員，負責外航貨機機組浦東機場閉環運送。在滬居住地為浦東新區川沙新鎮華夏二路心圓西苑社區。該病例曾於7月21日和7月28日進行例行核酸檢測，兩次結果均為陰性。流行病學調查顯示，該病例14天內未離滬，除工作場所與居住地外，到訪過永和大王（妙境路店）、工農飯店（喬家弄8號-10號）等場所。目前上述場所已進行封閉管理、終末消毒。