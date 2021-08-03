美聯準會召開會議之後確定聯準會暫時不會升息，資金也從淨流出轉為淨流入，法人表示，利率持續在低檔，高收益債不會退燒。

高收益債之前曾出現流出，然近期資金再度回流，富達表示，截至7月28日為止，單周淨流入4.4億美元，但資金主要流入美高收益債，至於歐高收益債和亞洲高收益債仍是淨流出。

雖然市場對於高收益債後市一直有些爭議，但不少法人仍持續看多，群益投信表示，看好主要原因在於景氣復甦支撐信用市場穩定、高收益債存續期間較短，使利率風險較低以及高息優勢可望吸引資金進駐等。摩根投信認為，高收益債企業基本面改善及整體違約率下滑，可望持續支撐高收益債表現，相較其他券種，高收益債的收益率仍具吸引力。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷進一步表示，隨著市場逐步消化通膨上升疑慮，並為QE可能緩步縮減預做準備，在景氣復甦的支持下，企業獲利改善也促使產業信評獲得調升，高收益債可望因此受惠，加上低利環境尚未改變，市場對於收益的追求仍有助高收益債族群表現延續。

李運婷尤其看好優先順位高收益債，她認為，該類高收益債不僅具有高息優勢，且存續期較短，在面對利率上升的狀況下有較佳的抵禦能力，波動風險相對較低。

路博邁說，年初至今，利差收窄幅度最大且報酬亮眼的類別和發債人，包括受惠於經濟活動和成長轉佳的企業，例如娛樂、能源、煤氣分銷、航空運輸、金屬、礦業和零售。雖然這些類別今年以來表現不俗，但由於整體信用債市場以至在類別之內的利差已經收窄，因此有必要採取主動投資管理。

路博邁也表示，在未來債券殖利率低、通膨上升和經濟成長較強的環境中，非投資級信用債將因其產生收益的持久力、存續期間明顯較短而獲益。基於全球高收益債券市場目前的絕對殖利率低於歷史水準，因此，投資人在考慮利差和殖利率水準時，建議可提升高收益的占比，在市場資金繼續投向短存續期間資產以獲取殖利率，相信利差仍將持續收窄。