宜蘭縣頭城分駐所員警蔡旻庭昨晚攔查紅燈民眾時，未料該位民眾是一名毒販，竟當場掏槍對蔡員開槍，造成蔡員左胸遭貫穿重傷送醫急救。現場畫面曝光後，畫面中可看出，蔡員一路騎機車追趕，之後發生口角，但此時毒販卻掏槍射擊，中彈的蔡員並未停止逮人，在不斷喘息下經過一陣扭打後才壓制歹徒直到員警隨即前來支援，同事接手後，並且以台語大聲喝斥「趴下，蔡員癱坐在路上摀著胸口狀似痛苦，畫面令人相當揪心。

礁溪頭城分駐所員警攔闖紅燈毒販時，遭開槍穿胸口，仍負傷搏鬥逮人後重傷送醫。（影／警方提供）

礁溪頭城分駐所員警攔闖紅燈毒販時，遭開槍穿胸口，仍負傷搏鬥逮人後重傷送醫。（影／警方提供）

礁溪頭城分駐所員警攔闖紅燈毒販時，遭開槍穿胸口，仍負傷搏鬥逮人後重傷送醫。（圖／李忠一宜蘭傳真／攝讀者提供）

根據調查，蔡旻庭在新興路與吉祥路口進行攔檢時，發現一位民眾騎機車闖紅燈，29歲員警蔡旻庭因此上前攔檢，未料騎士不但拒檢，竟當場在機車前座置物箱，拿出一把手槍朝蔡員射擊，造成蔡員胸口中彈，幸好當時蔡員身穿防彈衣，但子彈仍從一旁射入胸腔，蔡員負傷後依舊英勇地將該民眾壓制，事後警方在民眾身上查獲手槍子帶以及10餘包毒品，蔡員事後送醫急救後已無生命危險，至於開槍的嫌犯仍在偵訊中。

而蔡員胸口中彈後，雖然意識清醒，但槍傷仍讓他癱軟的倒坐在地上，一手撐地，其他警察同仁見狀都非常憂心，雙手壓制歹徒之餘，口頭上不斷叫著「趕快叫救護車！」並詢問蔡員「你哪裡受傷？（子彈）有刺穿嗎？」所幸後來蔡員左胸受槍傷送醫，經急救後已無生命危險。

據了解，涉嫌行兇的呂姓男子有毒品前科，昨晚11時許，疑似攜帶槍枝外出販賣毒品，在新興路、吉祥路口紅燈違規右轉，剛好被現場執行攔檢勤務的蔡員發現，蔡員立刻上前攔下，未料呂男竟然從機車置物箱掏槍朝蔡員開槍，蔡員當場胸口中彈，血流不止，仍奮力拼命將呂男壓制。呂姓嫌犯目前已被帶回警局偵訊中，警方將近一步釐清開槍原因。