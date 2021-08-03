這一波西南氣流造成雲林縣沿海鄉鎮大淹水，截至今（3日）雲林縣政府農業處統計，受損面積最大前3名為落花生562公頃、食用玉米140公頃、西瓜69.6公頃，損失金額累計986萬元。
已申報農損的鄉鎮包括水林鄉、元長鄉、東勢鄉、土庫鎮、褒忠鄉、莿桐鄉、台西鄉、北港鎮、四湖鄉、林內鄉、崙背鄉、二崙鄉。
受損的農作包括食用玉米140公頃、落花生562公頃、甘藷45公頃、仙草1公頃、西瓜69.6公頃、洋香瓜5公頃、香瓜32公頃、蘿蔔4公頃、甘藍3公頃、 不結球白菜5公頃、蔥22點3公頃、一期水稻26.8公頃、其他葉菜19公頃、洋蔥苗1公頃。
落花生受損最大的鄉鎮是水林鄉230公頃、元長鄉120公頃、北港鎮50公頃。
食用玉米受損較重的有元長鄉40公頃、水林鄉30公頃、東勢鄉30公頃。
農業處表示，受損的農田有935公頃、損害程度10％，損失金額約986萬元。
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