雲林農民搶收蔬菜。（周麗蘭攝）
雲林農民搶收蔬菜。（周麗蘭攝）

這一波西南氣流造成雲林縣沿海鄉鎮大淹水，截至今（3日）雲林縣政府農業處統計，受損面積最大前3名為落花生562公頃、食用玉米140公頃、西瓜69.6公頃，損失金額累計986萬元。

已申報農損的鄉鎮包括水林鄉、元長鄉、東勢鄉、土庫鎮、褒忠鄉、莿桐鄉、台西鄉、北港鎮、四湖鄉、林內鄉、崙背鄉、二崙鄉。

受損的農作包括食用玉米140公頃、落花生562公頃、甘藷45公頃、仙草1公頃、西瓜69.6公頃、洋香瓜5公頃、香瓜32公頃、蘿蔔4公頃、甘藍3公頃、 不結球白菜5公頃、蔥22點3公頃、一期水稻26.8公頃、其他葉菜19公頃、洋蔥苗1公頃。

落花生受損最大的鄉鎮是水林鄉230公頃、元長鄉120公頃、北港鎮50公頃。

食用玉米受損較重的有元長鄉40公頃、水林鄉30公頃、東勢鄉30公頃。

農業處表示，受損的農田有935公頃、損害程度10％，損失金額約986萬元。

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豪大雨來襲農民睡不安穩 暗夜衝田裡造水路排水
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