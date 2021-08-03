美國官員今天表示，COVID-19病例和住院及死亡人數在過去1週增加。由於擔憂傳染力強的Delta變異病毒株升高疫情，接種率落後的州到最近打疫苗比例才逐漸趕上進度。

美國科技網站CNET報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）也在研究注射追加劑疫苗可行性，考慮對免疫系統較弱的族群施打第3劑。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）說：「我們仍然擔心在Delta變異株擴散下病例持續增加。」齊安茲指出，新增病例集中在接種率低的社區。

路透社報導，他在電話會議中告訴媒體，全國過去1週有1/3確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例發生在佛羅里達州和德州。

與此同時，由於擔心Delta變異株擴散，已有更多民眾接種。齊安茲表示，最近新增確診比例最高的8州，每天接種率平均比3週前增加171%，包括路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴馬州及阿肯色州 。

過去7天有300萬名美國人接種第1劑疫苗，全美今天達到70%成人至少施打1劑疫苗的里程碑，比美國總統拜登預定在7月4日國慶日達陣晚了將近1個月。

齊安茲說：「還有大約9000萬名符合資格的美國民眾未接種。」

法新社報導，儘管美國有60.6%符合資格的成人和總人口中49.7%現已完整接種，進度仍然落後北邊鄰國加拿大。加拿大施打疫苗作業起步較晚，但現在已有59%人口完整接種。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）說，截至7月31日，美國單日新增病例約7萬2000例，較前1週增加44%，高於去年夏季高峰值。

瓦倫斯基表示，住院人數增加41%；單日死亡病例增至300例，增幅25%。

瓦倫斯基說：「我們亟欲終結這場疫情，但對我們而言，COVID-19顯然還沒結束，因此我們的抗戰必須再久一點。」

瓦倫斯基還表示，CDC鼓勵決定追加打第3劑的民眾向政府科學家通報資料。她說：「如果民眾主動要打第3劑，在此再度聲明還不建議這樣做，但我們有能力，現在也在研究那些數據。」（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1100803