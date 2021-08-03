IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)今（3）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利3.4元，並將於明（4）日除息交易。展望後市，公司將持續推出高值化產品，並推動智慧生產提升生產量率及效率，帶動營運繼續成長。

南電董事長吳嘉昭指出，兩岸高階IC載板產線皆可望維持滿載，將進行製程去瓶頸以提高產能，並擴建樹林廠因應，向南亞承租的桃園蘆竹廠房預計可在年底前完工，可望帶動營收再成長。未來將視市場供需再適時擴大產能，以滿足客戶強勁需求。

南電受惠布局5G網通及高值化產品效益顯現，帶動2020年營運逐季走揚，合併營收385.12億元、年增達23.86％，創歷史第三高，毛利率14.94％、營益率10.67％，雙創近12年高點。稅後淨利36.65億元、年增達近10.9倍，每股盈餘（EPS）5.67元，雙創近12年高點。

在電腦、網通及車用需求暢旺，配合產品組合優化、新產能陸續開出及漲價效益挹注，南電2021年上半年營運淡季不淡，第二季自結合併營收創124.84億元新高，季增達15.01％、年增達37.14％。上半年合併營收233.4億元、年增達37.13％，亦創同期新高。

展望後市，南電董事長吳嘉昭表示，公司已提前因應布局5G基礎建設與宅經濟需求，高階IC載板新產能自首季起陸續投產，未來將推出高階網通設備、CPU、繪圖晶片、AI、高速運算（HPC）及先進封裝載板等高值化產品，預期今年相關營收比重將持續提升。

PCB方面，南電持續開發新客戶及新產品，執行產品多元化與高值化策略，因應遠端商務及5G基建需求趨勢，將量產NB、觸控板及微型基地台應用的高值化產品，並量產記憶體、固態硬碟及車用影音娛樂系統等應用產品，搶攻數據中心、邊緣運算及車用等商機。