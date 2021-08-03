3日韓股多空交戰，利多有晶片族群走高以及外資反手由賣轉買，利空則是壓抑不下來的Delta變種病毒，很有可能會影響景氣復甦。因此，KOSPI目前在3,221.39點，跌1.65點或0.051%。同時，韓元走貶，公債殖利率則表現不一。

三星電子與SK海力士各漲2.02%與3.02%，帶動整個電子族群產業也漲1.63%。而在連賣5天後，外資終於轉向改成買進韓股，同時，權值股上漲也帶給市場一些信心。

根據韓國官方最新數據，由於農產品與石油產品價格上漲，韓國7月消費者物價指數(CPI)，已經連4個月的漲幅都超過2%，且又創2012年4月之後高點記錄。市場一方面樂見景氣回春外，同時，也該好好要正視物價上漲的問題。

一美元可兌換1,152.5韓元，韓元貶0.14%。

韓國3年期公債殖利率上升0.1個基本點至1.436%，至於10年期的則下跌2.1個基本點至1.886%。