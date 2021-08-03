多檔陸股ETF在7月28日盤中見到波段低點，投資人擔心中國監管收緊的恐慌，造成陸股急殺。然而，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真認為，中國人行於2021年7月15日下調金融機構存款準備金率0.5%，降準時點早於市場的預期，而且相比市場預期的定向降准力度更大，預計釋放長期資金高達人民幣1兆元，有助A股跌深後反彈。葉宇真指出，除了政府積極作多貨幣政策外，截至今年上半年，北上資金淨流入A股2237億人民幣，超過2020年全年規模，顯示A股對外資仍有長期配置吸引力；而北上資金偏好大宗消費優質龍頭，因其業績穩定性最高，大宗消費仍將是股市上漲引擎。

葉宇真表示，之前市場因為通膨，對中國貨幣政策有收緊的顧慮，但這一次降准把收緊預期打消，現在對未來貨幣的預期偏向寬鬆。近10年降準之後對市場的影響來看，全面降準0.5%後1個月，市場通常小幅走高，上証綜指平均上漲1.17%，另一方面，以成長股為主的創業板指數平均上漲4.85%，顯示降準有利於A股後市表現。

葉宇真分析，中國基建在上半年呈現溫和復甦的態勢，下半年的發力空間較大，原因在於今年專項債發行較為滯後，下半年還有超過3兆人民幣的額度，對應基建投資有擴張能力。此外，中國廣發證券透過自上而下測算A股全年盈利增速，預測2021年A股剔除金融利潤增速約48%，同時，判斷A股利潤維持高位，驅動ROE持續改善到2021年第四季至2022年第一季。看好大陸的消費力道將進一步提升，消費市場除了食品、飲料等大宗消費持續增長，高端消費升級，數位經濟加速，服務業加快發展，以及健康醫藥提升等，都是未來可留意關注的重點。