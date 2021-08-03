光學鏡頭廠大立光(3008)將於8月5日公布7月營收，大立光執行長林恩平在法說會時表示，7月會比6月好，日系外資認為大立光蘋果訂單面臨玉晶光(3406)分食，而Android智慧型手機成本上升致使手機鏡頭規格升級需求放緩，將大立光評等降至「中立」 目標價下修到3295元。

受到智慧型手機市場需求疲弱影響，大立光上半年合併營收為219.32億元，年減15%，營業毛利為137.53億元，年減23%，合併毛利率為62.7%，年減6.53個百分點，營業淨利為113.98億元，年減26%，營業淨利率為51.97%，年減7.33個百分點，稅後盈餘為82.75億元，年減29%，每股盈餘為61.69元。

全球新冠肺炎疫情未止，且第3季為傳統旺季，但智慧型手機市場雜音不少，讓部分智慧型手機品牌廠下單趨於謹慎，也讓大立光8月展望不明朗。

林恩平表示，7月會比6月好，8月雖然有些客戶已經下單，但亦有客戶還沒下單，目前還不明朗，未下單的客戶可能有供應鏈的問題，亦有信心問題，不敢像以前一次下很多訂單，可能要看賣得好壞來決定下單。

日系外資最新報告指出，大立光蘋果手機訂單面臨玉晶光分食搶佔市佔率，且近期越南疫情升溫，衝擊當地相機鏡頭供應鏈，手機成本上揚，也導致Android智慧型手機鏡頭規格明年上半年升級到更高解析度或更大尺寸感測器需求放緩，為反應Android手機明年升級需求放緩，下修今年至後年每股盈餘預估，調降幅度2%、9%、8%分別達144.5元、156.9元、160.8元，並將評等降至「中立」，目標價下修到3295元；大立光今天盤中股價走弱。