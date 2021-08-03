衛福部食藥署昨天公布高端疫苗EUA審查的「去識別化」會議紀錄，國民黨團總召費鴻泰今天表示，去識別化就是去專業化，我們沒辦法從審查委員的專業去了解他對事情的看法，我們看不到專家在他的領域所表示的話。

費鴻泰說，衛福部因為蔡英文的交代，根本就泯滅良心完全不專業，制訂專屬高端的規則、專屬高端的時程。高端EUA審查沒有疫苗安全性報告、沒有毒物反應報告、沒有風險效益評估報告、更沒有專家共識，審查會議的結果是15位委員是有條件通過，1位委員反對，1位委員要補件再議，只有3位通過。

國民黨立委陳玉珍說，專家學者在會議中也講了一句話「議決決議僅供主管機關參考」，換句話說，他們只是說出意見但是不敢背書，最終同意決定權還是在主管機關。然而這份審查會議紀錄裡面有10位專家建議，高端疫苗需補做三期臨床試驗的相關資料，難道衛福部真的要把台灣人民當白老鼠嗎？

國民黨立委萬美玲表示，高端在做二期人體試驗的時候，來參加的人還可以領到兩萬元，現在三期不做就要給全國人民施打，等於是拿全民納稅錢讓高端做試驗。她強調，我們沒有不支持國產疫苗，我們不支持的是不對的程序，黑箱作業把國產疫苗揠苗助長，如果一步一步做，全台人民會對高端有這麼多的疑慮嗎？