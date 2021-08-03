小S因挺東奧台灣選手，遭到陸網出征，一夜之間丟4個代言，沒想到有網友挖出王牌經紀人陳鎮川的貼文，直指「這番話道出台灣藝人的真心話吧」，同樣遭到砲轟，目前他臉書和IG都關閉，微博還未關閉，陸網友也湧進他微博痛批。

陳鎮川之前在社群發了一篇貼文，有感而發表示「一直聽聞市場在對面」，因此到那邊發展，不只要將台灣的國旗、尊嚴和溫暖藏起來，還把「台灣的價值給切腹了」，他坦言因為自己的工作處於現實和驕傲之間，「以上的蠢事，我承認我都做了。」

疑陳鎮川舊文被網友挖出。(圖／翻攝自微博)

但如果這是罪他認了，「但如果有其他方法，請教教我…」，但他至少在那個市場努力，「是為了養我在這個小島的家，這是無奈也是現實」，他也曾聽人說「讓他們看看我們的厲害」，結果一到那裡，他只看到全世界最厲害都在那邊「討飯吃」，再跩的老師也會因為昂貴的鐘點費到那邊，「我們真的能夠引領風騷？或只是人家的學前班？」

陳鎮川也無奈認為台灣人的驕傲雖是我們最大的價值，但同時也是「最大的危機」，此番言論引起大陸網友議論，目前陳鎮川的臉書、IG都已關閉，微博則還未關閉，不過上一次貼文已是2017年。