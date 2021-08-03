國民黨主席江啟臣3日在回答媒體問題時表示，依照台灣民意基金會民調，從去年民進黨勝選到現在，國民黨與民進黨的支持度差距經敵消我長到現在也只剩3%，從趨勢來看對國民黨非常有信心；對於參選國民黨主席，江啟臣表示，尊重也相信黨員的智慧，並以「逆境中承擔、沉著無懼、誠懇說服」送給作為黨主席的自己。（鄭任南攝）

國民黨前主席朱立倫將挑戰現任黨主席江啟臣，江啟臣近期也頻頻遭質疑在他帶領下，國民黨民調持續低迷。江啟臣今天表示，民調應該看趨勢，事實上從去年國民黨敗選以來，國民黨是呈現成長趨勢，民進黨則是下跌，他對國民黨有信心，民調也將與民進黨發生黃金交叉。

江啟臣說，如果只看近幾個月的民調，那是「以偏概全」，事實上，根據每個月都在做民調的台灣民意基金會民調來看，國民黨去年二月敗選後民調只有12.5％，上禮拜國民黨民調達21.5％，民進黨去年二月41.1％，上禮拜僅剩28.3％，過去這年來，兩黨差距從三成降到不到一成，他有信心藍綠兩黨已經在黃金交叉附近，幾乎平起平坐。

江啟臣也指出，根據政大選研中心做的年度民調分析，國民黨去年全年支持度17％，今年上半年18.7％，是唯一有在成長的政黨。至於跟民眾黨的競爭關係，江啟臣也以台灣民意基金會數據為例，民眾黨去年二月9.3％，那時候是跟國民黨民調最接近的時候，但是到上禮拜公布的民調，支持度也只提升到11.3％，已經落後國民黨超過10％。

江啟臣反質疑，現在在說國民黨民調沒上來的，「不曉得是看什麼點？」他強調，自己對國民黨非常有信心，國民黨靠基層民意代表努力，且執政的14縣市，其民調更不用談，都遠遠超越其他非執政縣市，滿意度都超乎平均，「國民黨會糟嗎？國民黨有爛嗎？」

江啟臣說，不要中了敵人的計，這都是綠營用盡力氣去分化國民黨所造成的對立，還要跳進去嗎？此時此刻國民黨要做好的就是監督。

對於黨內質疑其領導風格，江啟臣表示，個人領導風格就交給大家去評價，有人霸氣、有人陰柔、有人王道，他對自己的想法是，「逆境承擔，沈著無懼，誠懇說服，這是我作為黨主席，我給自己的12個字。」

對於朱立倫宣布參選，江啟臣僅表示他一向平常心看待黨內民主，正面看待良性競爭，候選人的評論要交給政治評論員。至於外傳挺江派要拱新北市長侯友宜參選2024總統大選去卡朱立倫的總統路，江啟臣則表示，這些傳言、流言是什麼樣的有心人士我不清楚，「只能說想像力太豐富。」