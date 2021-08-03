8月2日晚間「新華社記者臥底奈雪的茶打工」沖上微博熱搜，報導在網紅奶茶店「奈雪的茶」的打工見聞，曝光包含蟑螂不用管、標籤隨意換等涉及食安亂象。3日早上「奈雪的茶」也通過官方微博進行回應，強調公司管理層對相關情況非常重視，第一時間成立專項工作組，對涉事門店展開連夜徹查、整改。

根據新華社臥底數家門市報導，曝光的問題包含首日上班當天，就看見蟑螂從麵包展櫃底部爬向麵包製作間，報告值班店員卻被回「沒事，不用管它」；又或發黑芒果擺在後廚桌上，也僅被提醒去掉黑色部分繼續使用；以及一款「軟歐包魔法棒」系列產品，按要求應在4小時內售完。但一些員工會將未售完的產品及時更改時間標籤再賣。

針對被曝光的多項問題，「奈雪的茶」也進行回應，包含西單大悅城店「有蟑螂從麵包櫃底部爬向麵包製作間」，強調每個月都會聘請專業消殺公司對門市進行2到4次消毒。結合目前情況會進一步加大消毒力道，同時對每位同仁再次進行培訓。

另針對使用發黑芒果，也強調堅決不會使用不新鮮的原料，報導內容會進一步進行核實，如果情況屬實，將嚴肅處理；關於生產時間標籤打成前一天，經調查是門店夥伴失誤打錯了時間，也在當天門市群組內通報批評了此事。

同時報導中有關後廚物料淩亂與門市群組內溝通食品安全事宜，也已進行整改，說明有支線下稽查團隊，每月對門市進行定期檢查和不定期抽查，後續也會把自查結果公佈在官方公眾號。