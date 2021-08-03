新冠肺炎疫情席捲全球，根據國外研究指出，以相同的防疫生活習慣來看，吸菸者感染新冠肺炎之風險比不吸菸的人整整高出2.14倍。不過許多菸癮者當然知道吸菸對身體有害，卻遲遲無法戒菸，大多被歸因於「耐力不足」。但是中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部主任顏啟華醫師表示，依據波仕特2021年戒菸習慣調查，戒菸者平均需嘗試3到10次以上，才有機會戒菸成功，關鍵的原因在於戒菸期間不斷面對難忍的戒斷症狀。

顏啟華醫師指出，在短時間快速紓緩菸癮，是成功戒菸關鍵！(圖/主辦單位提供)

顏啟華醫師指出，戒菸者常被持續不斷的戒斷症狀消磨意志力，很快就會自我懷疑、掙扎，又再次吸菸。更有國外研究指出，戒菸者在症狀出現後11分鐘就會放棄。更有近9成戒菸者認為，戒菸期間如果沒有辦法能有效控制突然來襲的戒斷症狀，就會增加戒菸失敗率。

戒斷症狀有多誇張？顏啟華醫師進一步說明，以重度菸癮者而言，戒斷症狀約半小時就來襲一次，即使訴諸現有的戒菸輔助品，以台灣現有劑型來看，大多要在使用後數十分鐘才開始發揮作用，許多戒菸者等不及藥效發揮，就宣告失敗。

新劑型戒菸噴霧設計使用方便，為戒菸者最好助力！(圖/主辦單位提供)

顏啟華醫師指出，若能在更短的時間內快速紓緩菸癮，在菸癮來襲的第一時間就消滅吸菸慾望，是成功戒菸的關鍵！近日台灣引進新型戒菸噴霧，是通過衛福部核可的安全戒菸劑型，同時目前各級醫院診所也都有開設戒菸門診，提供18歲以上且具有健保的對象進行戒菸治療服務，由專科醫師開立合適的戒菸輔助品與戒菸計畫，陪伴戒菸者完成挑戰，有意戒菸者不妨再試著踏出第一步，為長遠健康打下根基。