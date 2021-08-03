廣東沿海的低氣壓在今（3）日稍早發展成熱帶性低氣壓TD11，中央氣象局預估，有機會在今明兩天升格為今年第9號颱風「盧碧」( Lupit），雖然強度與路徑各界看法仍分歧，預估往東或東北東往大陸沿岸及台灣海峽靠近，周四到周六是影響台灣最明顯的時間，尤其最接近的澎湖、金門、馬祖要特別留意強陣風與其帶來的威脅。

氣象局簡任技正伍婉華表示，廣東海面的低氣壓在今早8時增強為熱帶性低氣壓，外圍環流可能在周四到周六影響到台灣天氣，不過周四前仍受低壓帶和西南風影響，這周天氣可說是相當不穩定。

熱帶性低氣壓方面，發展路徑上各界仍相當分歧，但綜整預估，今天和明天可能增強為第9號輕度颱風，預估周四到周六甚至威脅到台灣附近海面，尤其距離最近的澎湖、金門、馬祖要特別注意可能受到影響。

伍婉華指出，目前西南風帶來的對流雲系依舊影響南部天氣，北部海面低壓環流帶來的雲系也逐漸移近到北部陸地，中部海面也有小範圍低壓環流，顯示台灣附近天氣相當不穩定，其中中部以北、南部山區容易受到風向輻合及地形作用出現局部大雨或豪雨，南部平地也有大雨的機率，東半部雖然沒有西半部降雨明顯，但也是有局部短暫陣雨或雷雨，並且在午後東半部山區也有大雨發生的可能；澎湖、金門、馬祖則要慎防強陣風。

氣象局提醒，近日旺盛對流雲系為中南部帶來短延時強降雨，今天高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風，加上連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區也要慎防淹水。