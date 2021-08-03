在西南氣流助攻下，全台最大的曾文水庫蓄水率猛增，7月31日還只有70.26％，2日晚間8點蓄水率已飆破89％，昨日下午5點起從永久河道放水道（PRO）進行調節性放水，今日中午12點將從溢洪道放水，每秒約950立方米。曾文水庫上一次開啟洩溢是2019年8月12日。

南水局昨天下午5點從小流量的調節性放水策略，截至今天早上9點放水量288萬立方公尺。雖然雨勢昨天傍晚已歇，但山區已下雨水慢慢入帳，8月2日0時至8月3日9時累積降雨量97.5mm，實際入庫量5245萬立方公尺，上述降雨量預估可入庫量3517萬立方公尺。

曾文水庫蓄水量今早10點時水位已達227.73公尺，蓄水率破9成，來到91.68％，蓄水量4.67億立方公尺。南水局預計12點從溢洪道調節放水，以及從PRO、防淤隧道、發電放水量，預估每秒約950立方米，放水時間還要視水入入量量及降雨狀況隨時檢討評估調整。