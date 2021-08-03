在日本參加東京奧運的白俄羅斯選手齊瑪諾斯卡雅1日被國家代表隊強迫返國，對外求助後獲波蘭核發人道簽證，將於4日赴波蘭。她說，自己現在非常安全，由衷感謝日本的協助。

全日本新聞網（ANN）報導，今年24歲的白俄羅斯女子田徑選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）以電話受訪時說，現在一切都很順利，她感到非常安全，因為日本政府與警方迅速採取行動，讓她得以住在安全的飯店中。

齊瑪諾斯卡雅說，對日本非常感謝、發自內心的感謝，她現在真的很安心。

齊瑪諾斯卡雅原定參加2日的東京奧運女子200公尺短跑預賽，但1日遭代表隊強制帶到東京羽田機場，要她先行返國，她拒絕登機。

齊瑪諾斯卡雅表示，她批評白俄羅斯體育總會未先告知就要她參加奧運接力項目之後，白俄代表隊職員就試圖讓她離開日本。

她之前在Instagram寫道：「我們偉大的老闆總替我們決定一切。」現在這則貼文已經移除。

日本放送協會（NHK）報導，齊瑪諾斯卡雅1日在羽田機場向警方表示，她不願意返國，希望尋求其他歐洲國家的庇護；她2日下午進入波蘭駐日本大使館。

她受訪時說，因為她在社群網站抒發不滿，被認為是批評政府，代表隊就要把她強制送回國。

波蘭副外長普希達克茲（Marcin Przydacz）昨天在推特發文表示，政府已核發人道主義簽證給齊瑪諾斯卡雅。

齊瑪諾斯卡雅的丈夫2日已離開白俄羅斯前往烏克蘭首都基輔（Kiev），之後將赴波蘭與妻子團聚。

白俄羅斯現任總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）去年8月在作票疑雲中贏得總統大選，引爆國內示威浪潮，並持續數月之久。

白俄政府以武力鎮壓示威群眾，造成多人死傷，引起運動員不滿，齊瑪諾斯卡雅曾多次在IG發文批評政府。

白俄羅斯運動團結基金會（Belarusian Sports Solidarity Foundation）去年10月募集超過1000名運動員，聯名要求政府放棄使用武力，但反遭白俄政府強硬施壓。基金會網站上提及，多名運動員與教練因此被取消代表隊資格、開除公務員職務等。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100803