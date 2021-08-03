在疫情陰霾下開幕的2020東京奧運，中華隊國手亮眼的成績，讓全台瘋狂追求奧運熱！不僅讓奧運賽事串流平台流量，網友也熱情討論與東京奧運相關的議題！到底哪些比賽項目以及國手的好表現，最受網友青睞，討論熱度超高，快看《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週「東京奧運」運動項目(追蹤範圍7/21-7/29)以及中華隊奧運國手網路聲量(追蹤範圍7/21-7/27)的分析結果。

【運動項目網路聲量 小林同學帶動桌球項目奪聲量第一】

東奧10大熱議運動項目網路聲量排行。（摘自social-lab官網）

透過大數據追蹤發現，在奧運所有運動項目的網路聲量中，「桌球」以十二多萬則的討論度，奪得台灣網友話題第一。桌球天才「林昀儒」在7月29日與中國球王樊振東的比賽中，打出名號，讓許多網友直呼「看見台灣桌球的希望」，不少網友因29日的激戰感到熱血沸騰表示「好精采的比賽，小林同學超強的！」、「看完比賽感覺需要掛心臟內科」。此外，桌球教父「莊智淵」在比賽上孤身奮戰的樣子，也使不少網友感動表示「辛苦了～你是最棒的！」、「勇者無懼，謝謝他為台灣征戰」，而兩位的精彩表現也使得桌球相關話題不斷受到熱議。

網路聲量位居第二則是「舉重」，舉重女神「郭婞淳」為台灣摘下本屆奧運第一面金牌後，相關的網路討論聲量急速飄升。而後，郭婞淳的相關話題也持續受到關注，其中因教練林敬能在郭婞淳得獎後抱著他的舉動，使得這一幕引發不小的爭議，事後郭婞淳也有臉書發出澄清文。

而在聲量第三的「羽球」相關話題中，許多網友引頸期盼世界第一、羽球天后「戴資穎」的出場，而各界除了看好小戴為中華隊摘下金牌，黃金男雙「王齊麟」、「李洋」的「麟洋配」在贏球後的「聖筊」姿勢，也引發不少的討論關注，網友更笑稱「有神明保佑」。

【球后戴資穎眾所矚目奪聲量第一 郭婞淳摘金網路聲量飆升】

東奧網路聲量前7名熱門國手。（摘自social-lab官網）

在所有中華隊奧運國手的網路聲量中，羽球球后「戴資穎」以22萬多則的討論度，奪得話題第一。目前世界排名第一的戴資穎，在年僅17歲時就摘下世界第一的寶座，後續也在各大國際賽事中衛冕冠軍，在這次東京奧運中表現同樣可圈可點，一路殺進決賽，冠軍戰惜敗中國陳雨菲奪下銀牌。

網路聲量位居第二的舉重女神「郭婞淳」，在為台灣摘下本屆奧運第一面金牌後，網路討論聲量急速飄升，郭婞淳本次除了成績海放第二名選手外，也以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總計236公斤三項成績，打破奧運三項紀錄；而網友眼尖發現郭婞淳比賽時戴的耳環是知名精品Chanel的經典款，意外引起網友熱論。

本次奧運的超級新星——柔道男神「楊勇緯」首度征戰奧運就一舉奪銀，刷新台灣在奧運柔道項目的最佳成績，除此之外，來自排灣族的楊勇緯因五官立體帥氣，奪牌之後在台日兩地引起熱烈討論，除了Instagram粉絲人數暴漲20幾萬，台灣女網友搶當「楊太太」外，日本女生都在問這個柔道銀牌得主到底是誰，因此日本twitter也出現「台湾の選手 イケメン」（來自台灣的帥氣選手）的熱搜，可見楊勇緯在台日兩地的高人氣。

夏日炎炎，東京奧運持續火熱登場，賽事將至8月8日結束。身為運動迷的你，不妨也打開電視與家人共襄勝舉，為榮登運動最高殿堂的中華隊選手們持續加油！