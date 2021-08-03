黑豬哥群大量出現在潮境。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

潮境封閉期間，完整無損的海扇。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館觀察發現，疫情三級警戒禁止水域活動期間，潮境海灣海底生物少了人為干擾，有更多溝通與交流機會，比以往自在、快樂，多數珊瑚白化與損傷現象也自動修復，甚至出現更多樣生物。

疫情三級警戒長達2個多月，從5月19日至7月26日，潮境配合防疫封閉下水口，每天只容許公務潛水10人為上限，不開放一般水域活動。海科館表示，封閉期間研究人員公務下海觀察保護區生物的狀況，發現許多差異，其中珊瑚礁總體去年曾因遊客眾多，被踢壞或觸碰，出現白化現象，但現今已恢復，沒有珊瑚有新的損傷或破壞。

海科館進一步指出，人類潛水活動的低頻聲音與海洋生物溝通用的低頻聲音重疊，可能造成海洋生物彼此對話的干擾與不利，根據中研院生物多樣性中心海洋生態聲學與資訊實驗室研究比較，去年端午節水域活動頻繁，水下噪音強大，而今年端午節因禁止水域活動，噪音相對少，也讓海底生物有更多溝通與交流的機會。

另外，國立台灣海洋大學海生所環境生理學實驗室發現，非定棲魚群，如烏尾冬、三線雞魚等，在保育區的停留時間變長，群體移動的速度變慢，顯現海洋生物少了人為干擾而更自在；以研究為主的攝影團隊也經由拍攝發現，除了魚對人類變得沒有戒心外，也出現更多樣生物。

海科館表示，配合中央防疫政策，目前僅開放休閒與公務所需的水肺潛水，目前假日預約均已額滿，周間尚有少量名額，並呼籲成功預約的潛客，務必依照時間換好防疫期間下水證後才下水，上岸後也請遵守防疫規定。