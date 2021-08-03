蘋果手機iPhone年年出新機，但有不少人表示，iPhone真的很難用到壞掉才換新，一名網友好奇詢問，iPhone這麼耐用，到底大家都是怎麼壞的？對此果粉們一面倒指出，都用到電池壞掉才換，「電池是硬傷」、「用到電池膨脹啊」。

一名網友在PTT發文表示，iPhone真的很難用到壞掉，他的iPhone會壞是因為去大阪環球影城玩時請路人拍照，結果對方拍完照片不小心把手機掉地上滾出去，結果只有螢幕摔裂，其他功能依舊正常，直呼iPhone實在太耐操，同時問「大家iPhone都是怎麼用壞的？」

文一PO出後，立刻引起網友討論，都認同iPhone真的用不壞，「說真的沒壞過，只是想換手機而已」、「iPhone 4s用到現在，滑順度大勝安卓旗艦」、「6s一代神機，沒換過電池續用中」、「沒有壞阿，整新後給長輩再戰N年」。

而不少果粉指出，電池老化是壞掉換機的最大原因，「只有電池是缺點，其他地方真的耐用」、「每一支都是用到電池膨脹到把殼撐壞」、「電池是硬傷」、「電池發爐啊，超可怕」、「基本就都是電池衰退到受不了才換」，但也有人表示，「變慢就換」、「沒壞過，都是因為更新後速度太慢了才換新的」。