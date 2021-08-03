超跑製造商法拉利(Ferrari)董事長周一指出，對於轉往電動車的轉型表示歡迎，有信心繼續在高性能跑車領域繼續保持領先地位。

歐盟在七月宣布，從2035年起禁售燃油車。對於以高性能咆嘯引擎做為賣點的跑車製造商，形成一股壓力。

董事長兼代理執行長John Elkann對分析師表示，將技術變革視為一種機遇；電動化、電子和其他技術帶來的機會，將讓公司能製造出更獨特的產品。法拉利公布第二季核心利益高於預期，但維持2021年主要財測目標不變。

Elkann為義大利Agnelli家族後代，該家族透過投資公司Exor控制法拉利。而今年九月新的CEO將由跑車業界資深人士Benedetto Vigna接任。

法拉利已承諾在2025年推出首款純電動跑車。

該公司宣布，由於出貨量增加，第二季調整後稅息折舊攤提前獲利(EBITDA)三倍成長，來到3.86億歐元(約4.58億美元)，優於分析師的3.73億歐元預期。

法拉利將今年工業自由現金流的財測，從3.5億歐元提高到4.5億歐元，但是對今年的EBITDA預測維持不變。

法拉利周一股價收跌1.9%，報180.4歐元。花旗分析師認為，不變的財測指引令人擔憂。