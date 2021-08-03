美國財政部周一宣布啟用現金節流緊急措施，財政部長葉倫表示，採取這些緊急應變措施，是為了在恢復舉債上限的情況下保持聯邦政府的借貸能力，接下來政府將暫停對公務員退休基金與健康福利基金等項目的注資。

葉倫在給眾議院議長佩洛西等國會領導人的信中表示，財政部將暫停對公務員退休（Civil Service Retirement）、殘疾基金（Disability Fund）以及郵政服務退休人員健康福利基金（ Postal Service Retiree Health Benefits Fund）的撥款，因為這些基金不需要立即向受益人付款。

美國聯邦舉債上限兩年的暫停期於已於上周六屆滿，這表示目前舉債上限回復到28.5兆美元。

國會預算辦公室（CBO）曾估算這些非常規的措施，可以收回逾 3400億美元的借貸能力。當兩黨在暫停或提高舉債上限議題陷入角力之際，這些行動加上財政部目前手上約4,590億美元的現金餘額，可避免聯邦政府在10月或11月發生債務違約。

葉倫曾在7月底向國會提出警告，稱美國政府是否倒債的關鍵日可能是10月1日，屆時政府在2022財政年度開始時，將面臨1,500億美元的強制付款。

在周一給國會領導人的信中，葉倫並未提供這些特別措施將持續多久的時間表。這些指施也包括暫停每日對聯邦退休基金「G-Fund」的再投資舉措。

一旦國會批准新的舉債限額，依法財政部必須將資金全部補齊。

葉倫在信中表示，敬請國會盡快採取行動，以保護對美國的充分信心與美國的信用。