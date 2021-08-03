台中市議會3日恢復舉行第3屆第5次定期會財政經濟業務質詢，市議員陳本添說，在這新冠肺炎蔓延三級警戒近3個月時間，地方商家業者「租金照付、稅金照付、不准營業」的困境，已面臨倒閉危機，民眾也被每天顧米油盬醋民生消費及學費等生活壓力逼得快窒息。
陳本添指出，紓困「發現金」對基層民眾的生活幫助最直接，最有感；中央不顧民意執意發紓困券，「如果學生用紓困券繳學費？」這樣會不會傷害學童的自尊心呢？市府相關人員一定要向中央政府反映，發現金紓困才能確保人民基本生活與需求。
經發局長張峯源指出，市府針對市場租金減免部分，目前都打5折，府內評估攤商優惠比照疫情較嚴重的北北桃打的折數，針對紓困券的發放是由中央主導。
財政局長羅仙法說，中央特別預算有8400億元，目前台中市一毛錢都未領到，中央拿去做人情，中央要自己做人情；桃園市議會通過發放現金，但市府沒錢可發，以桃園市270萬人，每人發五千元須114億元，桃園市政府也無能為力。
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