【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著近期大雨直直落，南投日月潭也傳來好消息！除了補滿水庫的水，新水蛙頭平台也整修完成，於7月31日起全面解封，新平台具有更近、更廣、更安全舒適的特色，成為日月潭地區疫情降為二級後的必到景點。

▲新水蛙頭平台以九蛙為圓心，在湖面上形成優美的圓弧，各角度都能欣賞。 圖：交通部觀光局日月潭國家風景區管理處╱提供

原本的水蛙頭平台為20年前南投縣級風景區時代興建，迄今地基沉陷、塑膠木地板容易淹水濕滑，而且距離九蛙疊像較遠；高水位時期容易造成遊客滑倒，低水位時期遊客又常為了近距離欣賞九蛙，冒險違規翻越欄杆，隨著新平台的修建，日後賞蛙更舒適安全了。

日月潭國家風景區管理處簡慶發處長表示，新水蛙頭平台以九蛙為圓心，在湖面上形成優美的圓弧，讓遊客可以從各種角度，以九蛙為主角，日月潭湖光山色為背景，捕捉日月潭新八景之首-九蛙疊像之美，兩段式平台，更容易與九蛙拍攝團體合照。此外，格柵式地板，確保高水位時遊客的安全並增添親水樂趣，平台拉近與九蛙的距離，遊客不用再冒險翻欄杆也能欣賞九蛙之美。

▲格柵式地板確保高水位時遊客的安全。 圖：交通部觀光局日月潭國家風景區管理處╱提供

同時，階梯步道兩旁也增設自行車牽車溝，讓騎車的遊客也能從台21甲省道牽車進到水蛙頭平台，再循自行車道騎乘至日月潭纜車站，未來可再銜接即將施工的「伊達邵親水自行車道」直接抵達伊達邵碼頭與遊客中心，形成友善的自行車環境。

現場並採用台灣SPOTCAM戶外監視系統，遠端提醒遊客安全防疫事項，監視系統也會在每天上午8點到下午5點提供直播服務，即使在家也能欣賞日月潭九蛙的風采。

SPOTCAM九蛙直播網址 (受太陽能供電限制，如有斷訊請見諒)

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