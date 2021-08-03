【旅奇傳媒/編輯部報導】全民辛苦了！基隆市自6月27日首度+0以來，34天中有26天+0，為了提振士氣，烘焙業者特別製作「+0生吐司」，感謝基隆市政府人員每天辛勞辦理防疫工作，基隆市長林右昌指出，希望不僅基隆「+0」，全台都能夠「+0」，持續「+0」，保持防疫成果，希望能夠儘早讓大家恢復正常生活。

▲烘焙業者特別製作「+0生吐司」，感謝基隆市政府團隊辛勤防疫。基隆市長林右昌（中）、觀光及城市行銷處長曾姿雯（左二）。 圖：基隆市政府觀銷處╱提供

隨著三級警戒正式降級，基隆市政府也將安全穩健的帶大家回到正常生活，除了會做好防疫工作把關，也希望讓民生經濟能活絡發展，恢復以往榮光，逐步往正常生活邁進！

悶久兩個月，終於可以稍稍喘口氣，基隆市政府觀銷處處長曾姿雯表示，此次基隆市政府推出「海派浪漫 基隆Go Shopping」觀光行銷活動，結合線上促銷線下消費，實質幫助基隆在地商家，並鼓勵民眾來基隆溫柔友善消費；此次推出「+0生吐司」商家朋廚，其發想概念來自哆啦a夢的記憶吐司，吃了記憶吐司之後就會記得，希望傳達一份基隆＋0的記憶吐司，一直+0。

此外，觀銷處首度推出的「海派浪漫─商品抵用券」，2000套一推出便秒殺，獲得熱烈迴響，市府正在研議抵用券加碼事宜，發掘且行銷本市在地美食商家，持續和商圈店家一起努力，把產品推銷出去，行銷全台。

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