【旅遊經 編輯部報導】「晶華美食到你家Take Regent Home」點餐平台開幕雙月慶，繼龍蝦、牛排、海鮮壽司與烤鴨等膾炙人口的美食後，本週將祭出晶華酒店最具份量的料理--「戰斧牛排」，推出「爸氣戰斧牛排套餐」快閃活動，原價3980元的35盎司雙人爐烤澳洲戰斧牛排，於明(4)日下午3點之間於網站下訂，套餐內更包含兩人份的檸檬油醋鮮綠沙拉、主廚精心熬製的海鮮巧達濃湯、米其林松露馬鈴薯泥，活動期間恰巧碰上一年一度的父親節，甜點也將應景獻上香甜可口的「88甜甜圈」等五道菜式。取餐供應於今(3)日至8月15日止。

「晶華美食到你家Take Regent Home」在父親節檔期的這一周，推出了「爸氣戰斧牛排套餐」是由ROBIN’S主廚林顯威負責規劃，選用被譽為「牛排之王」的戰斧牛排作為主角，戰斧指的是牛的第七到第十三根肋骨之間的部位，此處匯集了油花豐腴的沙朗、鮮嫩多汁的老饕蓋肉以及Q彈柔韌的骨邊肉，饕客可以一次品嚐三種不同肉品的口感，尤其是烤得焦香四溢的骨邊肉，其筋膜與肉交織出的香氣、以及入口後的嚼勁，是牛排愛好者不可錯過的夢幻逸品。

從學理上來說，帶骨牛排的美味來源，主要是來自於骨頭中的磷酸鈣(Calcium Phosphate)、彈性的膠原蛋白(Collagen)以及骨髓等元素，當加溫至攝氏120度以上時，會產生所謂的「梅納反應(Maillard reaction)」讓帶骨肉散發出宜人可口的香氣，烹煮過程中，磷酸鈣、膠原蛋白及骨髓等物質，也會由骨頭孔隙慢慢地移動到周圍的肉裡，使肉的味道更加醇厚、富有層次，加上骨頭連結著肌肉，讓肉在加熱的過程中能夠擁有支撐的力量，不會因為加熱而過度收縮、保持住肉品原有的質地與鮮嫩的口感。

ROBIN’S主廚林顯威此次選用的是厚度約4公分、帶骨丈量總長約40公分的35盎司澳洲戰斧牛排，使用爐烤的方式讓牛排在焦香的外表下，仍有柔嫩多汁的口感。爐烤的過程則是師法2012年受邀前來晶華客座的米其林星級餐廳—美國亞歷山大牛排館Alexander Steak House的獨門技術，烤箱採取分段控溫控濕，先將烤箱預熱至高溫、快速放入戰斧牛排，高溫爐烤使其佈滿胡椒粒與粗鹽的外層融化、揮散多餘的水氣，讓外皮焦香酥脆的同時亦能鎖住內層肉質的軟嫩多汁，接下來逐步降低烤爐溫度、調整濕度，利用肉身表層所附著的高度餘溫，使熱氣平均地流動於內層，肉質亦可均衡的舒展、吸收由上而下緩慢滲透的調味菁華，造就出外層酥焦淺脆，內層肉色紅潤、口感柔嫩的三種層次的霸氣美味。

訂購「爸氣戰斧牛排套餐」的消費者，可以一次帶回家重達35盎司、外皮焦香酥脆、肉質鮮嫩多汁的戰斧牛排，還有適合夏日品嘗的檸檬油醋鮮綠沙拉、料多味美的海鮮巧達濃湯、綿密滑順的米其林松露薯泥、以及88甜甜圈。相關訊息可至「晶華美食到你家Take Regent Home」網址查詢！

取貨時間：每日上午11點半至晚間8點。取貨地點：台北晶華1樓的五星外帶櫃(晶華酒店側門入口右側) 。