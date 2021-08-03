網紅祈錦鈅與朋友到霧社水庫遊玩，搭乘竹筏遊湖均未戴口罩。(圖／翻攝自Dcard)

有民眾爆料，擁有46萬人追蹤的網紅「國民女友」祈錦鈅，日前疑似與多名友人到南投霧社水庫遊玩，還「脫罩」跳下水游泳，還被拍到在場人全都沒有戴口罩的照片，當場還有林務局公務員陪同玩樂，明顯已違反防疫規定，引發網友炮轟。

爆料民眾8月2日在Dcard發文「請問現在防疫規定是不是擺設？」，並附上12秒的影片，畫面中至少有4男4女，隨著吉他伴奏歡唱陳建年的名曲「海洋」，船屋內還擺著食物、紅酒助興，祈錦鈅則素顏拿起手機錄影。據「三立」報導，這段影片應該是從祈錦鈅友人的限時動態中擷取，目前已下架。

此外，爆料網友還PO出多名女子跳入水中游泳的跳水照片，其中1人就是祈錦鈅，甲板上還有一位身穿南投縣林管處制服的男子，拿著菸與祈錦鈅聊天，網友不禁質疑發問：「不是說水域還不能開放，為啥網紅可以玩水？管理處的人還在一旁抽菸？」

對此，南投林管處坦承，站甲板抽菸的人是一名李姓男職員，事發日期是8月1日（星期日）上午，但解釋表示，地點並非在南投林管處管轄，李男當天休假到水庫船屋幫親戚查看竹筏鬆脫情形，剛好遇到祈錦鈅等人，有規勸祈錦鈅等人上岸，當天因為下雨口罩濕透、呼吸困難，才會脫下口罩，對於李員違反規定感到抱歉。

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