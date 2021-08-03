8月2日，新華社報導了有「奶茶第一股」之稱的「奈雪的茶」北京西單大悅城店、長安商場店出現「地面有蟑螂」、「用發黑芒果」、「生產標籤標識錯誤」等問題。在香港上市的奈雪的茶股價3日開盤就重挫超過10％。據了解，奈雪的茶管理層成立了專項工作組，對涉事門店展開連夜徹查、整改。

據新華社報導，上海市市場監管部門今年上半年對1點點、茶百道、7分甜、都可（coco）、熊姬等多個品牌奶茶店突擊檢查，發現多項食品安全問題。在北京，新華社記者隨機應聘，「臥底」網紅奶茶店奈雪的茶，發現其多家分店也存在蟑螂亂爬、水果腐爛、抹布不洗、標籤不實等問題。

今天上午，奈雪的茶透過官方微博針對新華社報導一一回應，題為「關於奈雪的茶北京西單大悅城店、長安商場店的情況說明」中，奈雪的茶表示，公司管理層對相關情況非常重視，第一時間成立了專項工作組，對涉事門店展開連夜徹查、整改。整改行動由奈雪的茶華北區總經理彭大誠負責。