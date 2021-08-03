大陸A股史詩級「大肉籤」來了！8月3日申購的新股—義翹神州以每股292.92元（人民幣，下同）的發行價，刷新A股新股發行價的紀錄，買一籤需繳款14.65萬元。但假設以7月上市的創業板新股的首日平均漲幅321.11％計算，股民只要能中一籤義翹神州，獲利幅度將高達47.03萬元，即使是以7月創業板新股首日最低漲幅49.73％計算也能達到7.28萬元。

被注意到的是，義翹神州的概念也頗是當前市場追捧的抗疫概念。據招股書介紹，義翹神州成立於2007年，重點從事重組蛋白、抗體、cDNA複製、ELISA試劑盒等的研發與生產。

同時，義翹神州也致力於生物技術藥物如重組蛋白藥物、病毒疫苗、快速診斷的研發與技術服務。每年新增重組蛋白800至1000種，新增抗體1500多種，為多個跨國製藥企業在重組蛋白和單克抗體研發領域提供技術服務。

從財報數據來看，2020年度營業收入為15.96億元，較2019年增長782.77％，淨利潤11.28億元，年增超過2996％，其中新冠病毒相關產品收入占當期營業收入的比例為84％。

值得一提的是，義翹神州的發行市盈率為17.76倍，遠低於最新的參考行業市盈率146.05倍。