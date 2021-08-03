美國麥當勞2日（周一）表示，在病毒高風險或是大量傳染地區的門市，所有店內員工與顧客無論施打疫苗與否，都必須重新戴口罩。

Delta變種病毒肆虐，美國確診人數再度飆升，加上美國疾病管制與預防中心（CDC）修正防疫指引，要求就算已接種疫苗者也應在室內戴口罩，促使許多美企紛紛調整疫苗與口罩政策。

麥當勞原本只要求尚未接種疫苗的員工和顧客須強制戴口罩。上周Alphabet旗下谷歌、優步、臉書等皆表示所有美國員工必須接種疫苗才可以返回辦公室。