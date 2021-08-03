經濟部辦理的青年創業貸款申請踴躍，考量受疫情影響下，青年創業仍充滿挑戰，為持續提供創業青年資金協助，經濟部青創貸款在國發會支持下將加碼250億元貸款額度，讓經濟部貸款額度由350億元提高至600億元，國發基金並同意分攤利息補貼經費，力挺青年創業，今年12月31日以前向承貸金融機構提出貸款申請且符合利息補 貼規定者，將繼續提供5年利息補貼。

經濟部為協助新創、微創業者打造更便捷的創業融資環境，對於貸款金額100萬元以下的新貸案，以從優、從簡、從速三大原則，提供融資優惠措施包括：前5年利息補貼、信保基金最高10成保證、以表格勾選申請方式取代計畫書，於7日內完成審查，並提供單一窗口諮詢等。

據統計，去年8月1日開辦至今年7月30日已透過信保基金核保4萬8522件，融資金額達402.39億元。由於利息補貼預算即將用罄，經濟部原於7月21日修正「青年創業及啟動金貸款要點」，限於8月2日以前向承貸金融機構提出貸款申請且符合利息補貼規定者，可獲利息補貼。

經國發會大力支持持續提供創業青年協助，中小企業處將儘速修正「青年創業及啟動金貸款要點」，追溯自110年8月3日以後至110年12月31日以前申貸案件均可適用上述利息補貼規定。

目前經濟部青創貸款計有20家公民營金融機構配合辦理，依法辦理公司、商業、有限合夥登記或立案未滿五年之事業，且負責人年滿20~45歲並於3年內受過政府認可之單位開辦創業輔導相關課程至少20小時或取得2學分證明之創業青年都可申請。青年朋友如有創業融資協處需求，仍可逕洽各承貸金融機構辦理，或電洽本部中小企業處馬上辦服務中心(0800-056-476)提供諮詢服務，相關資訊請 至中小企業處網站青年創業及啟動金貸款專區查詢。