隨著更具傳染力的Delta變種病毒傳播，外界關注疫苗保護效力還剩下多少，美國非營利組織的研究發現，完整接種疫苗後，突破性感染（breakthrough infection）的機率不到1%，美國CDC的數據則顯示，染疫住院及死亡的機率不到0.004%及0.001%。

美國CDC報告顯示，突破性感染案例有所上升。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布的最新數據，截至7月26日，全美約1.63億人已經完整接種疫苗，當中共出現6587例突破性感染病例，其中6239人住院、1263人死亡，突破性感染導致住院的比例不到0.004%，導致死亡的比例不到0.001%。

所有突破性感染病例中，74%為65歲以上長者。

值得注意的是，自5月以來，CDC只統計各州住院、死亡的突破性感染案例，因此無法得知無症狀、輕症患者的確切數據。

美國非營利組織凱撒家庭基金會（Kaiser Family Foundation）近期也公布突破性感染調查報告，研究人員進一步分析各州公布的突破性感染數據，在25個有公布相關數據的州中，所有州發生突破性感染的案例均不到1%，最低的康乃狄克州只有0.01%，最高的阿拉斯加州也只有0.29%。

住院機率方面，包括加州、德拉瓦州、哥倫比亞特區、印第安納州等8個區域的住院比例甚至為0.00%，最高的阿肯色州（Arkansas）則為0.06%。

幾乎所有州的突破性感染致死比例都為0.00%，只有阿肯色州及密西根州死亡比例達0.01%。

調查也發現，幾乎所有確診案例、住院案例、死亡案例都發生在未接種疫苗、或是未完整接種疫苗的民眾身上，各州所有確診者中，未完整接種疫苗患者的佔比達94%至99.85%。

住院案例中，未完整接種疫苗患者的佔比達95.02%至99.93%；死亡案例中，未完整接種疫苗患者的佔比達96.91%至99.91%。

凱撒家庭基金會主要觀察各州今年1月至7月的數據。