國民黨主席江啟臣（中）。（國民黨提供）

國民黨今開「紓困要現金、全台大串連」記者會，國民黨主席江啟臣率全台22縣市議會黨團代表，呼籲中央政府普發現金紓困。江啟臣呼籲政府傾聽民意，苦民所苦，不要為難辛苦老百姓，趕快發現金，大家急著用錢。

江啟臣批評，疫苗一下有，一下沒有，降級跟解封做得很心虛，人民也緊張很擔心，很多民眾沒打到疫苗，打到第一劑的，第二劑都不知道要拖多久，導致不管降級或是解封，生意還是好不起來，因為大家都還是擔心，這是惡性循環。

江啟臣表示，這近70天時間來，小吃攤、餐廳、觀光旅遊都不能做，有些都收掉了，三分之二人民支持普發現金，因為這是人民實際生活處境。國際經驗也顯示普發現金才有效，不曉得為何政院堅持去年三倍券，還要花20多億去印，數位領取不到10％。

江啟臣質疑，振興券能繳學費嗎？能繳補習費嗎？很多家長收入不穩，甚至沒收入，所以國民黨日前才發動待用餐，有些人民苦到不知道下一餐在哪，去年振興券效益不好，審計部都打臉，不要再呼攏大家，去年經濟效益連0.1％都沒有，還造成發放混亂，堅持發券不是增加成本嗎？

國民黨從疫情爆發之初，就持續建議全民普發現金，各縣市議會黨團也相繼提案要求發放現金紓困，金門縣即直接決定發放每位縣民現金5千元，澎湖縣也普發1千元振興消費禮金，另包括桃園市、台南市、基隆市、南投縣、宜蘭縣、新竹縣、宜蘭縣、嘉義縣市、雲林縣、苗栗縣等縣市議會黨團均提案呼籲中央政府普發現金；高雄市、彰化縣、連江縣等議會的國民黨團將於近期提案；其他正休會的縣市議會，國民黨團也擬於開議後陸續提出。